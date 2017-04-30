إنارة ديكورية ونظافة شاملة في رأس تنورة

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الدمام – حمود الزهراني

قامت بلدية محافظة رأس تنورة مؤخرا بالعديد من الأعمال الخدمية بالمحافظة وذلك من خلال تشديد وتكثيف الرقابة العامة على المراكز والمحلات ذات العلاقة ومتابعة الأعمال التطويرية، والتي تأتي ضمن إطار جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن البلدية بدأت بتركيب أعمدة إنارة ديكوريه جديدة LED في شوارع وكورنيش المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات ورش المبيدات واستبدال الحاويات القديمة.

و كشف السبيعي في (تصريح صحافي): بأنه تم البدء بالمرحلة الأولى من استبدال أعمدة الإنارة القديمة بمنطقة الكورنيش بأعمدة إنارة ديكوريه جديدة وفوانيس LED حيث تم تركيب ٧٠ عمود إنارة فيبر جلاس ديكوري وفوانيس LED ويبلغ ارتفاع العمود ١٢ م .

وفيما يخص اعمال النظافة في المحافظة قال المهندس السبيعي أنه امتدادا لحملة التنظيف الواسعة التي تقيمها بلدية رأس تنورة في المحافظة، كثفت البلدية جهودها في أعمال النظافة وإزالة المخلفات والأنقاض بالإضافة إلى أعمال الصيانة .