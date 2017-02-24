إنستجرام تطلف مشروعا جديدا للفيديوهات والصور

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واشنطن ــ وكالات

أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك، إنستجرام عن إتاحتها ابتداء من امس “الخميس” إمكانية المشاركة بشكل اكبر لجميع مستخدمي تطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس البالغ عددهم 600 مليون مستخدم. وتتيح الخدمة الجديد مشاركة ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات معاً.

وتوفر هذه الطريقة على المستخدمين فيضان التنبيهات عند قيامهم بمشاركة مجموعة من أفضل الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، بحيث يمكن تجميعها ضمن موضوع واحد، ورغم أنها تقترب بشكل ما إلى قصص إنستجرام باعتبارها أكثر قربا من طبيعة التطبيق وتفتقر للملصقات والرسم.

ويظهر حاليا رمز جديد يمكن المستخدم من تحديد عدة صور وفيديوهات عند رغبته بتحميل الصور الخاصة به إلى الخدمة، ويمكن بسهولة التحكم فى الموضوع للمتابعين عن طريق الضغط المطول لتغيير الترتيب وإضافة الفلتر لكل شيء دفعة واحدة أو التعديل عليها بشكل منفرد.

وتمتلك هذه الصور مجتمعة شرحاً موحداً إلى جانب اشتراكها جميعاً ضمن علامات موقع جغرافي وإعجابات وتعليقات موحدة، وتقتصر حاليا على الصور والفيديوهات مربعة الشكل، وهو تقييد ألغته الشركة في عام 2015، وقد تعمل لاحقا على إلغائه ضمن هذه النوعية من التدوينات والسماح بإدراج صور وفيديوهات بنسب عرض مختلفة.