إنشاء سوق شعبي نسائي جديد في الطائف

شارك عبر واتساب

الطائف ـــ البلاد

وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على البسطات النسائية في المنطقة التاريخية وسط الطائف.

واطلع آل هميل على الجهود المبذولة لتعزيز الجهود البلدية استعدادا لشهر رمضان المبارك في المنطقة التاريخية، مؤكدا ان الأمانة تعمل على ايجاد حلول جذرية من خلال انشاء سوق شعبي نسائي يسهم في التخلص من العشوائية وخدمة المستفيدات .

واهاب بدعم اعمال التنظيم خلال فترة الذروة المقبلة التي تشهد فيها المنطقة اقبالا كثيفا من الزوار والمتسوقين.