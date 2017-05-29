إنشاء 3 محاكم جزائية جديدة

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الرياض – البلاد

وافق المجلس الأعلى للقضاء، على إنشاء محاكم جزائية في كل من: مدينة عرعر، ومحافظة القريات، ومحافظة الخرج، لتنضمّ إلى منظومة المحاكم الجزائية البالغ عددها 19 محكمة موزعة على مناطق المملكة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد اختتم اجتماعه الذي عقد في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العامّ للمجلس، والمتحدث الرسمي، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، في تصريح صحفي أمس أن الاجتماع ناقش إنشاء المحاكم الجديدة وفق الدراسات المعدة من الجهة المختصة بالمجلس.كما أقر المجلس، بحسب النشوان، حركة توجيه القضاة الموجهين حديثًا لبعض محاكم الدرجة الأولى دعمًا لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.