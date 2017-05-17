إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل.. مكة المكرمة تستكمل استعداداتها لاستقبال موسم العمرة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة استكملت الإدارات الحكومية بمكة المكرمة ذات العلاقة بخدمة الزوار والمعتمرين كافة استعداداتها وترتيباتها لتقديم أفضل الخدمات وأميزها خلال شهر رمضان المبارك لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين الذين سوف يتوافدون على العاصمة المقدسة من داخل المملكة خارجها لأداء مناسك العمرة وقضاء أوقات ممتعة في رحاب بيت الله العتيق في أجواء تحفها السكينة والخشوع والأمن والأمان. (البلاد) ترصد هذه الاستعدادات من خلال الاستطلاع التالي:

في البداية تحدث معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فقال:

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ خطتها التي تم إعدادها لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك في الحرمين الشريين وتنتهي يوم الأحد 15/10/1438هـ بمشاركة وتنسيق الإدارات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة.

وقال أنّ خطة الرئاسة خلال موسم شهر رمضان لهذا العام تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل مساعدة المعتمرين والزوار على تأدية مناسكهم بكل سكينة وهدوء مع الحرص على تنفيذها دون عوائق تُذكر وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة فإنّ العمل بها يتطلب أن يكون بصفة مستمرة ودائمة على مدار الساعة وأن تكون إمكاناتها متاحةً لجميع قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والعمار والمصلين مع الحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر. حفظهم الله.

* التوجيه والإرشاد:

وأكَّد معاليه على توافر عدد من الخدمات المهمة منها: خدمة التوجيه والإرشاد التي تعني بتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح ومنها: إقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والمدرسين، وكذلك توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية، وترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين لعدد من اللغات، وتنظيم وترتيب الزيارة الشرعية والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وتنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها دون اختلاط بالرجال، بواقع ثلاث مرات في اليوم والليلة.

* تهيئة الساحات:

وأفاد أنَّ الإدارات المختصة تقوم بتوفير الخدمات؛ كماء زمزم، وعربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة مداخل مخصصة لتلك العربات. كما تقوم أيضاً بترجمة الخطب إلى لغة الإشارة للإخوة الصُّم، وتهيئة الفرش وعربات القولف الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار، وتنظيم دخول وخروج المصلين، والقضاء على المخالفات، وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها، وكل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار الشيخ السديس إلى جاهزية الخدمات الفنية والإدارات المختصة بتشغيل وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الفنية من الإنارة، والتكييف والتهوية، وأنظمة الصوت والتحكم والكاميرات، وأجهزة الاتصال والسلالم الكهربائية، والمباني، واستعداد المكتبات في الحرمين الشريفين للباحثين وطلاب العلم من قاصدي الحرمين الشريفين،

مبيناًأن مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومعرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي يسهمون في التعريف بجهود الدولة – أعزها الله – وما تبذله بسخاء لأداء النسك والزيارة بيسر وطمأنينة، وتقديم رسالة الحرمين الشريفين الدينية والتوعوية والتثقيفية بصورة عصرية.

وبيَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة في الحرمين الشريفين خلال موسم شهر رمضان لعام 1438هـ أكثر من (عشرة آلاف) من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل وبالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة. كما سيتم إخلاء الطواف للطائفين وإفساح كل المساحات للمعتمرين والزائرين بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

* خدمات ومرافق:

وكشف الشيخ السديس انه سيتم كذلك الاستفادة من تكييف الدور الاول في التوسعة السعودية الأولى من سلم الصفا إلى منتصف توسعة الملك فهد، وتكييف القبو للمرحلة الثانية بالتوسعة السعودية الأولى ابتداءً من قبو باب الملك عبدالعزيز إلى منتصف المنطقة الواقعة أمام قبو توسعة الملك فهد، وأيضاً تكييف الدور الأرضي في التوسعة السعودية الأولى من سلم الصفا إلى منتصف التوسعة الملك فهد، والاستفادة من جسر الراقوبة المؤدي إلى المسعى (المروة) الدور الثاني من وإلى الساحات،

وتكييف مشروع المطاف للدور الأول ودور القبو، وتجهيز عدد 600 مروحة تلطيف هواء في المسجد الحرام وساحاته، و 250 مظلة بساحات المسجد النبوي،

وفيما يتعلق بدورات المياه فقد تم تجهيز أكثر من 8441 وحدة من وحدات دورات المياه وأكثر من 6000 ميضأة موزعة في ساحات المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي.

ودعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه على ما يولون الحرمين الشريفين من رعاية فائقة وعناية بالغة خير الجزاء وعظيم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.

* خطة الأمانة

وفي أمانة العاصمة المقدسة اعتمد معالي الدكتور مهندس اسامة بن فضل البار خطة عمل الأمانة لشهر رمضان المبارك والتي تضمنت تكثيف الخدمات البلدية طوال الشهر الكريم نظراً لما ستشهده مكة المكرمة من كثافة كبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها وقد تم التركيز على الاهتمام بجودة النظافة العامة وصحة البيئة ومراقبة الأسواق ومضاعفة هذا العمل وتجنيد اكبر عدد من عمال النظفاة والمراقبين الصحيين ومراقبي النظافة والاسواق والمطاعم والمحلات التجارية مع التركيز على المناطق المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والتي تشهد عادة تحركات الزوار والمعتمرين وسكنهم وقد تم تجهيز عمال النظافة بالسيارات والمعدات اللازمة والآليات ومواصلة العمل على مدار الساعة

*الشؤون الاسلامية

وفي فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة التقنيا بمدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي الذي قال بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري تم عقد عدة اجتماعات مع مدراء الإدارات ومراقبي المساجد والجوامع بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1438هـ لوضع الخطط اللازمة لتنفيذها خلال الشهر الكريم خاصة وأن مكة المكرمة ومحافظاتها تشهد أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين في هذا الشهر.

فقد تم التأكيد على المدراء والمراقبين بمتابعة هذه المساجد والجوامع ورفع تقارير يومية عنها ليمكن إظهارها على الوجه المطلوب وذلك وفقاً لنماذج سبق إعداها العام الماضي لهذا الغرض وأستمارات يلزم تعبئتها توضح معلومات كاملة عن كل مسجد وجامع ليمكن إعداد قاعطة بيانات وحتى يمكن متابعة صيانة كل مسجد وجامع ومراقبة حركته من حيث الإشراف عليه ومتابعة الصيانة والنظافة الخاصة.

كما تم حث جميع موظفي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وكافة فروعه وإداراته المساعدة ومنسوبيه بالقيام بالعمل على تجهيز ومتابعة وإشراف لتوفير ما تحتاجه المساجد من فرش حيث تم فرض 60000م2 وكيت و9500م2 مدادات وتركيب 576 مكيف وتوزيع مصاحف طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة حيث بلغت كمية هذه المصاحف ما يزيد عن (150000) مائة وخمسون الف مصحف من الحجم الصغير والكبير من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي توزيعها خلال هذا الشهر الكريم بالكميات اللازمة على الإدارات والمحافظات والمراكز الأخرى التي تقوم بدورها بتوزيعها على المساجد والجوامع التابعة للفرع بمنطقة مكة المكرمة.

وبلغ إجمالي عدد الجوامع والمساجد والمصليات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة وكذلك استبدال المصاحف القديمة البالية بمصاحف جديدة لعدد (12000) جامعاً ومسجداً ومصلى وتوفير هدية للجوامع قبل رمضان تحت شعار (نفخر بخدمة بيوت الله) منظفات ومعطرات ومناديل تحمل شعار الوزارة كما تم التأكيد على الائمة بعدم إستخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بل يختصر الأمر على السماعات الداخلية فقط بالنسبة للمساجد أما الجوامع فيسمح باستخدام المكبرات بما لا يحدث تشويشاً على المساجد المجاورة مما يمكن المصلين من الخشوع حيث تم تخصيص (45) مسجد وجامع تقام فيه صلاة التراويح بمكة المكرمة

وفيما يخص صيانة المساجد والجوامع فقد أوضح العبدلي: أن خطة الفرع لصيانة المساجد والجوامع تنفذ بعد عملية الإستعداد المبكر في كل موسم رمضان لتجهيز المساجد والجوامع من تنظيف وصيانة وتشغيل بحيث يتم تكليف مؤسسات الصيانة والنظافة بتكثيف العمل وتزويد المساجد بما تحتاجه وذلك من خلال خطة عمل يتم إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدنية

وأضاف قائلاً بأن مهندسي فرق الصيانة بالفرع يقومون بالإشراف على عمل المؤسسات القائمة بالصيانة والتشغيل للمساجد خاصة التي يرتادها الزوار والتأكيد عليها ببذل المزيد من الجهد والالتزام بالعقود وعدم التأخر أو التقاعس عن إصلاح الأعطال التي قد تحدث كما تم تقسيم مكة على شكل مربعات متساوية حسب الأحياء وتم تكليف المراقبين وفرق الصيانة بمتابعتها ورصد الملاحظات ومتابعة إصلاحها مع مؤسسات الصيانة

واختتم مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي حديثه: بالشكر لله تعالى أولاً ثم لولاة الأمر بقدوم شهر رمضان المبارك ورفع التهنئة الصادقة لمقام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة – يحفظهم الله – وإلى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الشيخ الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وفقهما الله وإلى جميع أبناء الوطن والأمة الإسلامية وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة على الجميع وأن يتقبل صيامنا وقيامنا.

*الدفاع المدني

واعدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خطة عملها لشهر رمضان المبارك باشراف مدير الإدارة العميد على المنتشري وبمتابعة وتوجيهات من معالي الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع لمدني بالمملكة ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي وقد تم عقد عدت اجتماعات تم خلالها رسم الخطة الرمضانية بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة وقد اشتملت الخطة على أهمية تكثيف خدمات الدفاع المدني وتجنيد عدد كبير من منسوبيه وآلياته ومعداته تنفيذ هذه الخطة وتعزيز المراكز الموسمية في مختلف المواقع

كما اشتملت الخطة على عدة محاور رئيسية وفرعية منها ما يختص باعمال السلامة والمسح الوقائي والجانب العملياتي وقوة دعم المسجد الحرام والساحات المحيطة به والمنطقة المركزية والتاهيل على مدار الساعة للحالات الطارئة لا قدر الله كما تم التأكيد على جميع العاملين في الخطة على أهمية التنفيذ المتقن للخطة.

*مياه زمزم

أما في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم والذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وتقوم بتشغيله وإدارته شركة المياه الوطنية فقد وجه معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة المشرفة على إدارة المشروع باعداد خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك نظراً لزيادة الطلب على ماء زمزم المبارك خلال هذا الشهر الكريم وقد اشتملت الخطة على توفير الكميات الكافية من عبوات ماء زمزم التي ينتجها المشروع لسد احتياج الزوار والمعتمرين والاهالي والمقيمين من هذه المياه اضافة الى احتياجات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من هذه المياه.

*السقاية والرفادة

وفي لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة والتي يرأسها سعادة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح استكلمت اللجنة منذ وقت مبكر أعمالها واستعداداتها لشهر رمضان المبارك بعد عقد عدة اجتماعات تم خلالها وضع خطة اللجنة للشهر الكريم للاشراف على أعمال تنظيم وجبات افطار صائم الجافة والساخنة والتي تقدم من قبل المحسنين لافطار الصائمين بساحات المسجد الحرام وبالمساجد والميادين العامة باحياء مكة المكرمة والمجتمعات الرمضانية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة ونقاط الفرز للسيارات واقسام الطوارئ بالمستشفيات ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي

* إدارة المرور

وفي إدارة المرور بالعاصمة المقدسة يتابع العقيد دكتور باسم بن أمين بدري خطة الإدارة لشهر رمضان المبارك والتي اشتملت على تجنيد عدد كبير من رجال المرور من ضباط وصف ضباط وأفراد ونشرهم في مداخل العاصمة المقدسة والشوارع والميادين والساحات المحيطة بالمسجد الحرام لتسهيل تحركات السيارات المقلة للزوار والمعتمرين والاشراف على ايصالها لمواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة لايقافها هناك تم يستغل المعتمرين الحافلات المجهزة لهذا الفرصة لنقلهم الى المسجد الحرام والعودة بهم الى هذه المواقف مرة اخرى كما تم ايجاد عدد من نقاط الفرز المرورية على مداخل الطرق المؤدية للمسجد الحرام.