إنقاذ حياة مريضة بعد اكتشاف حالة نادرة الحدوث بصحة حفر الباطن

شارك عبر واتساب

أسهم التشخيص الطبي الدقيق لقسم الكلى بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن في اكتشاف حالة طبية نادرة الحدوث لامرأة، تعرضت لاضطرابات بعد تناولها لجرعات زائدة من علاج خاص لتنظيم نسبة السكر بالدم.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر 51 عاما، قد أدخلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد، وهي في حالة غيبوبة وضعف في نسبة التنفس وصلت إلى 60%‏، وتعاني من انخفاض شديد في حموضة الدم وارتفاع شديد في نسبة السموم داخل الجسم وهبوط حاد في ضغط الدم.

وباشر الأطباء بقسم الكلى الحالة، حيث جرى عمل تنفس صناعي للمريضة وتم اكتشاف فشل كلوي حاد أدى إلى زيادة انخفاض حموضة الدم وعدم انتظام الوظائف الحيوية الكاملة.

وأظهر التشخيص الطبي الدقيق للمريضة أن الاضطرابات جميعها ترجع إلى تناولها جرعات زائدة من علاج يستخدم لتنظيم نسبة السكر بالدم، وقد قام الفريق الطبي بعمل غسيل كلوي دموي وتنظيم العلامات الحيوية وبعد شهر من العلاج والمتابعة استعادت وظائف الكلى عملها بشكل طبيعي؛ وجميع الوظائف الحيوية عادت إلى طبيعتها بعد متابعة مستمرة من قسم الكلى وقسم العناية المركزة حتى تحسنت حالة المريضة وتماثلت للشفاء .