إنقاذ طفل تعرض لنزيف في الرأس إثر سقوطه من مكان مرتفع

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نجح الأطباء في مستشفى الخفجي العام، في إنقاذ حياة طفل في الخامسة من عمره وإيقاف نزيف في الرأس نتيجة سقوطه من مكان مرتفع مما شكل خطورة بالغة على حياته لولا لطف الله أولاً ثم سرعة الاستجابة من الأطباء في المستشفى في التعامل مع الحالة الصحية.

وكان قسم الطوارئ في المستشفى قد استقبل الطفل فاقداً للوعي بعد سقوطه ويعاني من صعوبة في التنفس وتقيئ وجرح قاطع في فروة الرأس ونزيف، حيث تم عمل الإنعاش اللازم للطفل وتبين من خلال الأشعة وجود كسر ونزيف في الرأس وكدمات في الدماغ وكدمات في الرئة، وقرر الأطباء حينها التدخل الجراحي العاجل.

وتم إيقاف النزيف وإعادة العظم إلى مكانه، وأدخل الطفل للتنويم في قسم العناية المركزة إلى أن تحسنت حالته واستعاد وعيه بشكل كامل وأصبح يتناول الطعام بشكل طبيعي.