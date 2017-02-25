إنقاذ 2500 مهاجر في البحر

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عواصم -رويترز

قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ زهاء 2500 مهاجر في البحر خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه جرى إنقاذ نحو 1100 شخص من تسع قوارب متداعية قبالة الساحل الليبي بعد إنقاذ 1360 إجمالا خلال اليومين السابقين.وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إن أكثر من 10700 مهاجر وصلوا بحرا منذ بداية العام وهو أعلى بواقع الثلث مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وقالت ماتيلدي أوفيلين المتحدثة الرسمية على متن سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تديرها منظمتا (إس.أو.إس) ميديتريني وأطباء بلا حدود “الوضع أشد مأساوية من أي وقت مضى.”وفي العام الماضي وصل عدد قياسي من المهاجرين بالقوارب بلغ 181 ألفا إلى إيطاليا وغرق أكثر من 5000 في البحر المتوسط.

ومنذ 2015 تدفق أكثر من 1.5 مليون مهاجر على أوروبا. وقال الهلال الأحمر الليبي يوم الخميس إنه تم انتشال جثث 27 مهاجرا في غرب ليبيا منهم 13 ماتوا بسبب الاختناق في حاوية للشحن.

وأضاف في بيان أن المهاجرين الذين عثر عليهم في الحاوية كانوا على الأرجح محبوسين بداخلها منذ عدة أيام أثناء نقلها إلى الساحل في مدينة الخُمس حيث كانوا سيحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

وقال البيان إن 56 مهاجرا أنقذوا من الحاوية وبعضهم مصابون بجروح خطيرة وكسور. وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إنه تم انتشال 14 جثة أخرى لمهاجرين من البحر قرب بلدة زوارة الساحلية غربي طرابلس.