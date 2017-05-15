إنهاء معاناة طفل من تداخل في أمعائه بحفر الباطن

شارك عبر واتساب

أسهم تدخل الفريق الجراحي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن , في إنهاء معاناة طفل في الـ 11 من عمره كان يعاني من آلام معوية جراء تداخل بالأمعاء، ومصاب بفقر في الدم .

وباشر الفريق الطبي بالمستشفى, حالة الطفل حيث تم تشخيصه وإجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة

وتبين أنه يعاني من إنغماد في الأمعاء (دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر)

وأجريت له عملية جراحية لاستئصال بعض الأجزاء من الأمعاء, تكللت بالنجاح ولله الحمد

وخرج الطفل من المستشفى وهو بصحة جيدة .