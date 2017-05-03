العدد 21923 03 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إيداع 371 مليون لمستفيدي الضمان عن شهر شعبان

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إيداع 371 مليون لمستفيدي الضمان عن شهر شعبان
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الرياض ــ البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيداعها مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج، بلغت 371 مليون و120 ألف ريال، تمثل استحقاق شهر شعبان الجاري.
وأضاف الفريان أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي؛ بلغ 24 ألف و954 حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق على الصرف لها.

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التصنيف: محليات

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