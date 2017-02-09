إيران تحتل المرتبة الأولى في عدد المنتحرين

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جدة ـ البلاد

احتلت إيران المرتبة الأولي في عدد المنتحرين من الرجال، والثالثة في عدد النساء المنتحرات على مستوى الشرق الأوسط.

وكشفت إحصائية حديثة عن ارتفاع نسبة الانتحار المنتهي إلى الموت وسط النساء مؤخرا، ما نسبته 3 أضعاف المعلن عنه.

وأعربت منظمات أممية عن قلقها من ارتفاع وتيرة الانتحار المتزايدة في المجتمع الإيراني، إذ تجاوز العدد بحسب إحصائيات محلية 2800 حالة بين النساء و1440حالة بين الرجال، خلال عام .

ويعتبر الفقر والأزمات الناتجة عنها عاملاً مؤثراً في الإقدام على عملية الانتحار بين النساء. كما تعاني النساء مثل الرجال من مشاكل عديدة من أمثال الفقر والإدمان والطلاق والتشرد والتهميش، وتلعب البطالة دورا مؤثرا في خلق المشاكل الاقتصادية والنفسية بين صفوف النساء.