العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إيقاف المنسق الإعلامي للوحدة 4 مباريات

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إيقاف المنسق الإعلامي للوحدة 4 مباريات
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الرياض- البلاد

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إيقاف عاطف الأحمدي المنسق الإعلامي لنادي الوحدة 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء قرار اللجنة بعد قيام الأحمدي بعد نهاية المباراة بالتلفظ بألفاظ مهينةً، على مسؤولي المباراة بين فريقي نادي الوحدة ونادي الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي.

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التصنيف: الرياضة

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