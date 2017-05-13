إيقاف 14 مكتب استقدام نهائيا و40 مؤقتا

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جدة – البلاد – أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 14 مكتب استقدام بشكل نهائي و40 مكتباً بشكل مؤقت؛ لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل أن فِرَق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة نفذت نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة منذ الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضي؛ للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأشار إلى أن الوزارة عالجت نحو 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في نفس الفترة؛ داعياً عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات؛ حيث يُتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء.