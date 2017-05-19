رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تجاهل البحث في أسباب حرب المتمردين سيزيد من ‏تدهور الأوضاع في بلاده

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دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إلى معالجة أسباب الحرب التي فرضتها مليشيات ‏الحوثي وصالح الانقلابية ، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في بلاده في حال لم يتم بحث ‏أسباب الحرب.‏

وأشار بن دغر خلال لقائه اليوم في برلين رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان ‏الألماني نوربت روتقن إلى أن طريق السلام الطبيعي هو احترام المواثيق الدولية و العربية ‏التي توافقت عليها الأطراف اليمنية .‏

وجدد رئيس الوزراء اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، التأكيد على حرص الحكومة الشرعية في السعي جاهدةً إلى ‏تحقيق السلام.

من خلال الذهاب المتكرر إلى المشاورات التي دعت اليها الامم المتحدة في ‏جنيف والكويت وانسجاماً مع رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن الانقلاب الغاشم الذي قادته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أهلك الحرث والنسل ‏وأعاد اليمن إلى القرون الوسطى.‏

من جانبه أعرب المسؤول الألماني عن أمله في أن يتحقق من جانبه السلام في اليمن والتفكير ‏بإعادة البناء والتنمية ، مشيراً أن المانيا سوف تقدم كل الدعم لليمنيين للتخفيف من معاناتهم.‏