ابتكار سعودي لزراعة السماعات الإلكترونية

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جدة ــ البلاد

نجح رئيس برنامج زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد بجدة، واستشاري جراحات الأذن الدقيقة وأعصابها واستشاري زراعة القوقعة والسماعات العظمية الإلكترونية الجراح محمد الشيخ من ابتكار طريقة جديدة تعد الأولى من نوعها عالميا في تقنية جراحة زراعة السماعات العظمية الإلكترونية (باها) .وقال الشيخ أن الطريقة جرى اختبارها على عشرين مريضاً بمستشفى الملك فهد العام بجدة، وأعطت نتائج ممتازة وبصورة افضل من الطريقة التقليدية المعمول بها.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلا في وزارة الصحة ومتابعة الشؤون الصحية بجدة في الدعم المتواصل واللامحدود للأطباء والجراحين السعوديين للارتقاء بهم ومنافسة أقرانهم على المستوى العالمي تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.