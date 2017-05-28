العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

اتجاه لإيقاف الانتساب والتعليم عن بُعد

0 تعليق 127 مشاهدة
اتجاه لإيقاف الانتساب والتعليم عن بُعد
شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد
كشفت مصادر أن وزارة التعليم تتجه لإيقاف برامج التعليم الموازي ، والتعليم عن بُعد ، والانتساب، في مرحلة البكالوريوس على مستوى جميع الجامعات السعودية، واستثناء الدراسات العليا من هذا القرار شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته.
وقالت المصادر إن التوصية المزمع رفعها ، ستشمل تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعليم والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على تلك البرامج، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها، وإعادة المبالغ التي صدرت بها أحكام قضائية سابقاً تُلزم الجامعات بإعادتها.

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق