اتحاد القدم يبدأ احتراف 8 حكام مميزين

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البلاد- خاص

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم عن نية الاتحاد، إقرار فكرة تفريغ الحكام من أعمالهم؛ سواء الحكومية، أو الخاصة، بحيث يكون تركيزهم على لعبة كرة القدم، وتطوير مستوياتهم من خلال الدورات التطويرية، والتأهيلية التي تعقد داخلياً، أو خارجياً. وقال المصدر: إن الفكرة ستبدأ بتفريغ 8 حكام مميزين، من خلال توفير رواتب شهرية لهم، توازي رواتبهم، أو تفوقها، بالإضافة إلى تأمين سكن لهم ولعوائلهم، مؤثث بالكامل. وأوضح أن الهدف من هذا الفكرة يتمحور حول استقرار الحكام ، وتفريغهم للعبة، والتركيز على تطوير مستوياتهم، من خلال توفير البيئة الصحية المناسبة؛ لضمان عدم انشغالهم بأمور أخرى غير التحكيم. وبيّن المصدر أن الفكرة نشأت بعد تكرار الأخطاء التحكيمية، والتي باتت ملاحظة من الجميع، لذلك قرر الاتحاد دراسة الوضع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن اتحاد كرة القدم، يستعد للانتقال لمقره الجديد في شمال الرياض، عقب اكتماله في غضون الشهرين المقبلين. ويضم المقر الجديد إلى جانب مكاتب الاتحاد، رابطة دوري المحترفين، ولجنة الحكام، وخيمة رياضية مجهزة لاستقبال الرياضيين، فضلاً عن صالات رياضية، وترفيهية ستكون جاهزة في القريب العاجل.