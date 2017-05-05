اتحاد القدم يعيد تشكيل لجانه ويستحدث القيم والأخلاق

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الرياض- البلاد

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، إعادة تشكيل عدد من اللجان، وذلك في اجتماعه الدوري السادس، برئاسة عادل عزت. وناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وخرج بعدة قرارات جاءت كالتالي:

أولًا: تشكيل اللجنة التجارية على النحو التالي:

1- الدكتور عادل بن محمد عزت (رئيسًا)

2- عبدالرحمن الحضيف (عضوًا)

3- حسين اليامي (عضوًا)

4- طه الغامدي (عضوًا)

5- مشهور الحارثي (عضوًا)

ثانيًا: تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي:

1- مارك كلاتنبيرغ (رئيسًا)

2- مرعي العواجي (عضوًا)

3- محمد بن سعد بخيت (عضوًا)

4- عبدالعزيز العيدان (عضوًا)

5- فهد الملحم (عضوًا)

ثالثًا: تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي:

1- طلال آل الشيخ (رئيسًا)

2- محمد الخراشي (عضوًا)

3- علي كميخ (عضوًا)

4- يان وينكل (عضوًا)

5- ماجد الطفيل (عضوًا)

رابعًا: تشكيل لجنة المنتخبات على النحو التالي:

1- الدكتور/ عادل بن محمد عزت (رئيسًا)

2- الدكتور/ خالد بن مقرن (عضوًا)

3- ناصر الجوهر (عضوًا)

4- موسى الزياد (عضوًا)

5- طارق كيال (عضوًا)

6- محمد الزهراني (عضوًا)

خامسًا: تشكيل إدارة الاحتراف على النحو التالي:

1- حمد الصنيع (رئيساً)

2- معيض الشهري (عضوًا)

3- فيصل أبا الخيل (عضوًا)

4- اجابر سعد (عضوًا)

5ـ خالد معاذ (عضوًا)

سادسًا: تشكيل غرفة فض المنازعات على النحو التالي:

1- الدكتور/ سعود الرومي (رئيسًا)

2- المستشار القانوني/ فيصل أبو خلف (نائبًا)

3- فهد الحجيري (عضوًا)

4- عبدالرزاق العنزي (عضوًا)

5- حمزة فلاته (عضوًا)

6- ابراهيم النعيم (عضوًا)

سابعًا: تشكيل لجنة الانضباط على النحو التالي:

1- المستشار القانوني/ بندر الحميداني (رئيساً)

2- الدكتور/ بدر المعجل (نائبًا)

3- الدكتور/ عبدالعزيز الرشود (عضوًا)

4- الدكتور/ عبدالعزيز الفضلي (عضوًا)

5- لؤي السبيعي (عضوًا)

ثامنًا: تشكيل لجنة الاستئناف على النحو التالي:

1- الدكتور/ يوسف الجبر (رئيسًا)

2- الدكتور/ مساعد العتيبي (نائبًا)

3- الدكتور/ سلطان العبدالكريم (عضوًا)

4- المستشار القانوني/ ناصر الصقير (عضوًا)

5- المستشار القانوني/ دخيل الله الجدعاني (عضوًا)

تاسعًا: تأسيس لجنة القيم والأخلاق على النحو التالي:

1- الدكتور/ خالد بانصر (رئيسًا)

2- المستشار القانوني/ متعب الأحمد (نائبًا)

3- الدكتور/ عصام الغامدي (عضوًا)

4- محمد الحميد (عضوًا)

عاشرًا: الرفع إلى الجمعية العمومية بطلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي، ليشمل فصل رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، عن رابطة دوري المحترفين الممتاز.

حادي عشر: تم مناقشة النظام الأساسي المقترح المقدم من رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى الدكتور عبدالله البرقان، وتم الاتفاق على أن يرسل لأعضاء مجلس الإدارة لإبداء الملاحظات.

ثاني عشر: الموافقة على المقترح المقدم من أندية الاتفاق والمزاحمية، المتضمن تعديل المادة (40) 1/أ من النظام الأساسي للاتحاد، والقاضي بإلغاء مسمى لجنة عمليات كرة القدم لتكون:

1ـ لجنة المسابقات.

2ـ لجنة الاحتراف.

ثالث عشر:تكليف عضو مجلس الإدارة مريح المريح بوضع تصور مقترح لآلية التتويج لكافة المسابقات للموسم الرياضي المقبل، باستثناء ما يتعلق برابطة دوري المحترفين.

رابع عشر: درس المجلس الروزنامة للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018 ، وفوّض المجلس رئيس لجنة المسابقات، والجهاز الفني للمنتخب الأول، وبإشراف رئيس الاتحاد لدراسة ذلك.

خامس عشر: اعتماد إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي المقبل، اعتبارًا من دور الـ16، واقتصارها على أندية دوري جميل للمحترفين.

سادس عشر: الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور خالد المقرن برفع عدد المتوجين في النهائيات، ليكون العدد (50) تقديرًا لعطاءات اللاعبين والجهازين الإداري والفني.