العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الثاني بجدة

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اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الثاني بجدة
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جدة- البلاد

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة عادل بن محمد عزت، الخميس، اجتماعه الدوري الثاني بمدينة جدة.

وسيكون مقر الاجتماع في مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة الواحدة ظهراً، وسيعقب الاجتماع عند الساعة الرابعة مساء مؤتمر صحافي.

على جانب آخر دعت لجنة الإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السادة الإعلاميين والمصورين لحضور مراسم توقيع الاتحاد مع راعٍ جديد، وذلك مساء يوم الأربعاء القادم في روشان مول بمدينة جدة.

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التصنيف: الرياضة

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