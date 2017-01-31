اتفاقية لتطوير برامج تدريبية لذوي الإعاقة في المملكة

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وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتطوير الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتدريب.

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز

ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إذ سيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تنفيذ دورات تدريبية

وورش عمل متخصصة لذوي الإعاقة، وتبادل الاستشارات اللازمة في الأمور ذات الصلة بعملية التدريب والتأهيل

وكذلك إعداد دراسات وبحوث مشتركة ومتخصصة في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وتحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطويرالمزيد من البرامج لخدمة ذوي الإعاقة

حيث أنشأت مؤخراً إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات

والمعاهد التقنية لهم، بهدف التوسع في تقديم البرامج التدريبة لهذه الفئة من المجتمع .

وبلغ عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف الوحدات التدريبية، 1199 خريجاً

حتى نهاية العام التدريبي الماضي 1436 – 1437هـ.

وتعمل المؤسسة حالياً، على إطلاق برامج تدريبية إلكترونية ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية

إعاقاتهم، وتسهم في توفير الجهد والعناء عليهم.