اتفاق المملكة وروسيا يرفع أسعار النفط

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بكين -رويترز

اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، يوم الاثنين على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018 في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.

وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في الخامس والعشرين من مايو أيار ولهجته القوية مباغتا للأسواق.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018.

وقال البيان إن الوزيرين يتعهدان “باتخاذ كل ما يلزم” لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي.

وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نوفاك في بكين “كان هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات…خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد”.

وقفزت أسعار النفط نتيجة لذلك اثنين في المئة وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 51.88 دولار للبرميل بارتفاع 1.04 دولار بما يوازي 2.1 في المئة عن سعر الإغلاق.