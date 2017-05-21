العدد 21942 22 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

اجتماع في عمّان للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين

0 تعليق 166 مشاهدة
اجتماع في عمّان للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين
شارك عبر واتساب

قد ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين اجتماعًا تنسيقيًا في عمّان اليوم ضم وفودًا عربية إلى جانب وفد يُمثل جامعة الدول العربية .

ويأتي الاجتماع، وفق بيان صحفي أردني، بهدف تنسيق الجهود العربية قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) في عمّان يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء .

وتم خلال الاجتماع عرض لدور الأردن في دعم القضية الفلسطينية واللاجئين، وسعيه المستمر لاستمرارية عمل (الاونروا) لخدمة اللاجئين وتسليط الضوء على النقص المستمر في الخدمات المقدمة منها جراء نقص التمويل .

ويبحث الاجتماع أوضاع برامج الوكالة الصحية والتعليم والإغاثة، إلى جانب تنسيق المواقف للدول العربية المضيفة لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة .

الوسوم:

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق