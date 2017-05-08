اختبار 200 ألف طالب وطالبة في عسير

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أبها – مرعي عسيري

يؤدي نحو 200 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بعسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني ، والتي تنطلق جزئيا الأربعاء المقبل .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنه إنفاذا لتوجيهات الوزارة فقد تقرر تقديم اختبارات الدور الأول في كافة المدارس المطبقة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي إلى الأربعاء المقبل ،

فيما يؤدي بقية الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم مطلع الأسبوع القادم .مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كافة المدارس ، وتشكيل لجنة فرعية للاختبارات في كل مدرسة ،

مما يضمن أداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الادارة العامة ” بنين وبنات” للدعم الفني بالمدارس في “برنامج نور” أو الاتصال المباشر عبر الجوال ، الى جانب الدعم في أعمال التدقيق .

وأضاف : تم تكليف أكثر من 350 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس خلال أيام الاختبارات ، بهدف تقديم الدعم والمساندة والمشورة ، داعيا المعلمين والمعلمات الى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، ليتسنى أداء اختباراتهم بكل طمأنينة ، مشدداً على دور أولياء الأمور في مضاعفة الجهد ومتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات ، خاصة بعد انصرافهم من مدارسهم .