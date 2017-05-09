اختتام حملة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

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جدة – إبراهيم المدني

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة في حملة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار ” كيف تقول لا ؟ والتي افتتحتها مديرة ادارة التوعية الصحية بمحافظة جدة الدكتورة أميرة بادخن والدكتور محمد باشيخ رئيس قسم الشؤون الاكاديمية بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام والذي أقيم ليومين بأحد المولات ومستشفيات جدة.

وقال مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ ان الحملة تضمنت العديد من الاركان التثقيفية عن أضرار التدخين من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وقد شاركت كفى بمعرض تعريفي احتوى بروشورات توعوية وأعضاء مسرطنة ومحاضرات تثقيفية زارها اكثر من 1700 شاب وفتاة حيث قام عليه نخبة من الاستشاريين والاطباء المختصين بعلاج الادمان.

هذا واختتمت الفعالية بتكريم جميع الجهات المشاركة في الحملة وهي البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومركز صحي بريمان ومجموعة نبض التطوعية وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين وكلية الفارابي وشركة الخليج لوساطة وإعادة التأمين.