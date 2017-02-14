اختتام دورة مراقبي ومنسقي المباريات لعام 2017
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الرياض- البلاد
اختتمت رابطة دوري المحترفين نهاية الأسبوع الماضي، دورة مراقبي ومنسقي المباريات لعام 2017، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام. وشارك في الدورة 28 مراقباً ومنسقاً استمعوا لعشر محاضرات، قدم منها 3 محاضرات رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات بالرابطة سلمان النمشان.وحاضر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المقرن عن تعليمات اللجنة، ورئيس لجنة الحكام مرعي العواجي وأمين عام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد عن تعليمات الكشف على المنشطات. وحاضر في الدورة أيضاً الإعلامي عبدالله الحرازي عن متطلبات اللجنة الإعلامية ورئيس لجنة الانضباط خالد بانصر، وعبدالعزيز الحجي رئيس قسم التسويق بالرابطة عن تعليمات لجنة التسويق، وعضو اتحاد الكرة السابق أحمد العقيل عن التنسيق بين الجهات المشاركة في الحدث
الوسوم:مراقبي ومنسقي المباريات
التصنيف: الرياضة
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