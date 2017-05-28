اختتام معرض مملكة الخير بجدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

اختتمت فعاليات معرض مملكة الخير ، بقاعة الهيلتون بجدة وشارك فيها على مدار 4 ايام جهات حكومية وجمعيات واسر منتجة وشركات استعرضت خلال الفعالية بعض المستلزمات الاسرية والمنزلية.

وكان الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود ، قد افتتح المعرض ،في اطار خدمة المجتمع والأسر المحتاجة ومع دخول الشهر الكريم ، من جانبها أعربت مديرة المعرض الدكتورة وفاء باجابر عن الشكر لسمو الأمير وصحبه وشكرت الجمعيات الخيرية التى زودتها بأسماء الأسر التي لديها.

وخلال الفعاليات شاهد الحضور فيلما تعريفياً عن أنشطة المعرض ومايقدمه ، كما تم تكريم المشاركين

يذكر أن المعرض احتوى على عدة أجنحة تعرض أنشطة مختلفة لدعم الأسر المنتجة والذي استمر لمدة اربعة ايام.