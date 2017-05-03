اختتام مناورات التمرين البحري (عبدالله 5)

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الجبيل – واس

اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي السعودي الأردني (عبدالله 5 ) ، التي أقيمت في الأسطول الشرقي بالجبيل ؛ بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية بمشاركة مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية والعمليات البحرية الخاصة الأردنية ، بحضور مدير عمليات الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي وقائد العمليات البحرية الخاصة الأردنية العميد ركن عدنان أحمد علوان .

وتدرب المشاركون من الجانبين خلال فترة التمرين التي امتدت لثلاثة أسابيع على التصدي للعمليات الأرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية .

وأكد مدير عمليات الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي في تصريح له بهذه المناسبة على نجاح التمرين البحري الثنائي المشترك (عبدالله 5) الذي نفذ بين مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية وقوات العمليات البحرية الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، لافتاً إلى أن هذا التمرين هو امتداد لسلسة التمارين التى تنفذ بالتزامن في البلدين بنفس التوقيت بهدف التعاون ورفع الجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والتجانس بين البلدين في تنفيذ عمليات مشتركة ضد اي تهديد محتمل.

وأشار اللواء الحربي إلى أن من اهم الفرضيات التى تم تنفيذها التدريب على العمليات الخاصة التقليدية وغير التقليدية التي تضمنت عمليات الانزال بالحبال من الطائرة العمودية ( سوبربوما ) واستخدام الزوارق السريعة واستخدام الطائره بدون طيار في عمليات الاستطلاع واستطلاع الشواطئ ، والتدريب في مجال مكافحه الارهاب ، والتدريب على إزالة الألغام باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة في عملية الكشف عنها والتعامل معها ، إضافة إلى التدريب على عملية التعامل مع المتفجرات المبتكرة والذخائر العمياء.

بدوره قال قائد التمرين المقدم البحري الركن عبدالله بن محمد العمري : إن التمرين الذي تقوم به مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة العمليات البحرية الخاصة الأردنية والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع جاء بهدف تعزيز التعاون المشترك ، وتبادل الخبرات ، وتنمية المهارات العسكرية ، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب ، والتعامل مع المتفجرات ، لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية .?

يذكر أن مناورات تمرين “عبدالله 5” التي انطلقت في الـ 18 من شهر ابريل الماضي تعد النسخة الخامسة من سلسلة من التمارين المشتركة بين قوات البلدين الشقيقين التي بدأت عام 2012م .