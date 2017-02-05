اختتام مهرجان الزيتون بإعلان جائزة الأمير فهد بن بدر

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سكاكا- واس

اختتم مهرجان الزيتون العاشر بمنطقة الجوف فعاليته بإعلان أسماء الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج زيت وزيتون, وذلك على مسرح الفعاليات بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا ، بحضور وكيل إمارة الجوف المساعد للحقوق زايد بن عطالله الزايد، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمهرجان حسين بن علي الخليفة كلمة قدم فيها الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته للمهرجان ودعمه للمزارعين عبر جائزة سموه كل عام ، وتوجيه بتمديد معرض المزارعين لمدة أسبوع، مبيناً أن مبيعات الزيتون هذا العام بلغت 9 ملايين و300 ألف ريال بحضور يفوق 113 ألف زائر لمعارض المهرجان وفعالياته.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المهرجان والمعارض المصاحبة له ، أعقبه أوبريتاً إنشادياً .

عقب ذلك كرم الزايد الجهات المشاركة في معارض الإدارات الحكومية بالمهرجان ، واللجان العاملة بالمهرجان.

ثم أعلنت جوائز المتنافسين في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي ، وجاءت نتائج الفائزين بالفنون التشكيلية المركز الأول سعاد عبدالواحد ، وجاء بالمركز الثاني أنس محمد الدرعان ، والمركز الثالث مناصفة بين الهنوف عودة النزاوي وشذى عطيه الضويحي .

وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي فاز بالمركز الأول حسين عمر حسن ، وحل بالمركز الثاني أحمد الجروان ، وجاء بالمركز الثالث عبدالرحمن الفالح .

بعد ذلك أعلنت جائزة سمو أمير منطقة الجوف في مساريها لزيت الزيتون والزيتون ، حيث فاز في المركز الأول لمسار زيت الزيتون عبدالملك محمد الشقير وقيمتها 150 ألف ريال والمركز الثاني من نصيب غالي مبارك الفهيقي وقيمتها 100 ألف ريال ، وجاء بالمركز الثالث محمد سعيد الشقير وقيمتها 50 ألف ريال.

وفي مسار الزيتون حقق المركز الأول ملفي مرزوق الخنجر وقيمتها 100 ألف ريال ، وجاء بالمركز الثاني مدالله لويفي الهرشي وقيمتها 60 ألف ريال ، وفي المركز الثالث فاز علي عتيق الشراري وقيمتها 40 ألف ريال .

ثم اختتم الحفل بالسحب على الجائزة الكبرى المقدمة لزوار مركز براعم التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة ظفرت بها غزل الفهيقي وسلمها مالك المركز أكرم العيد.

يذكر أن معرض الزيتون سيستمر لمدة أسبوع ولغاية 13 جمادى الأولى من هذا العام ، بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تمديد المعرض أسبوع لفتح فرصة أكبر للمزارعين لتسويق إنتاجهم.