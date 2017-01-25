اختتام ورشة لرسوم الأطفال بأبها وسط إقبال كبير

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أبها- مرعي عسيري

حظيت ورشة رسوم الأطفال، التي نظمها فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها على مدى 3 أيام ، واختتمت في مركز عسير مول التجاري، بإقبال كبير من الأطفال .

وأوضح مدير فرع الجمعية بأبها أحمد بن إبراهيم السروي، أن الورشة أتت ضمن أنشطة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بفرع الجمعية بأبها، وقدمها رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع التشكيلي إبراهيم الألمعي ، مبينا أنها استهدفت الفئات العمرية للأطفال ما بين 6 إلى 10 سنوات.

من جهته أكد الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي، أن الورشة شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال ، مشيرا إلى أنه تم حصر أسماء حوالي 1000 طفل وطفلة، ممن شاركوا في جميع فعاليات الورشة ، لافتا النظر إلى أن الأطفال المشاركين تلقوا دروساً عملية في تقنيات الرسم واستخدام الألوان .