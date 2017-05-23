اختراع يسمح للمكفوفين بمتابعة التلفاز

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جدة ــ وكالات

اطلق باحثون من جامعة “كارلوس الثالث دي مدريد”الاسبانية مشروع “بيرفاسيفيسوب” الذي يتيح للأشخاص المكفوفين استخدام طريقة “برايل” لمتابعة التلفاز دون الحاجة لطلب المساعدة من الآخرين.

وقال أرانشا دازلادو مدير الابتكار المستدام في تيليفونيكا إن التقنية ستجمع كل الترجمات المصاحبة للقنوات التلفزيونية وترسلها لخادم مركزي يحيلها إلى الهواتف الذكية أو أقراص، لترسل إلى تطبيق “برايل” عبر الإنترنت لقراءة الشاشة والتعرف على محتواها، وتمكين المكفوفين من استيعاب ماتعرضه الشاشات.

وأضاف دازلادو، في بيان، أن هذا التطبيق سيتيح للمكفوفين السيطرة على سرعة الترجمات الملتقطة مباشرة من البث التلفزيوني في التزامن الكامل، مستطردا: هذه الخدمة تقدم مجانا لكل شخص يحتاج إليها.