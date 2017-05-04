اختصري مكملاتك الغذائية بتقنية vita drip الجديدة

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جدة – سامية خماش

أصبحت الاستعانة بالمكملات الغذائية في وقتنا الحاضر أمراً ضرورياً من أجل صحة الجسم و تألق الشعر و البشرة , في الوقت الذي تعاني فيه أجسامنا صعوبة امتصاص تلك المكملات و الاستفادة منها كما يجب إلا أنه ظهرت مؤخراً تقنية حديثة اطلق عليها vita drip تعمل على اختصار عدة أشهر من المواظبة على تناول تلك المكملات في عدة جلسات فقط ، حيث لاقت هذه التقنية رواجاً كبيراً بسبب توجه الكثير من المشاهير للخضوع لها.

وتقول اخصائية التغذية هبة عبد الرحمن السلاوي أن مميزات تلك التقنية الجديدة تكمن في أنه بعد القيام بإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة ما يحتاجه الشخص تماماً حيث يتم حقن الفيتامينات والمعادن المختارة مباشرة في الوريد لتصل إلى الدم فيقوم الجسم بالاستفادة منها على أكمل وجه “

وتؤكد السلاوي أن تقنية vita drip تعتبر علاجاً لتحسين جودة الحياة , سيما وأن نمط الحياة المتسارع يضعف الجهاز المناعي للجسم و يشعر الشخص بالتعب و الإرهاق و في بعض الأحيان صعوبات في النوم وتضيف بأن التقنية الجديدة تعمل على التحسين في الآداء البدني عند ممارسة التمارين الرياضية مما يحافظ على صحة القلب بالإضافة إلي أنها تساعد في الحصول على بشرة ناعمة وصحية من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين ,مما يسهم في تخفيف علامات التقدم في السن فضلاً عن أنها تعزز صحة الشعر و قوته ولمعانه و تزيد من قوة الأظافر

وتشير السلاوي إلي أن vita drip يعمل على الحد من الحساسية ويتحكم جيدا في أعراضها مثل رشح الأنف و حكة العيون و غيرها من أعراض حمى القش و الطفح الجلدي بجانب أنها يقوم بحماية الجسم من خلال المواد المضادة للأكسدة ضد (الجذور الحرة) الذي يسببه تناول المنبهات والتدخين و حمامات الشمس و التلوث و التعرض للأشعة و المواد السامة بينما يقوم بتحسين عملية شفاء من الجروح و التئامها و تفادي الالتهابات بعد العمليات الجراحية كما أنه يساعد المرأة الحامل على تعزيز الطاقة واستعادة كافة الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها جسمها و صحة عظامها في تلك الفترة فيما يقوم بتوازن ترطيب البشرة من الداخل و الخارج , خاصة تلك التي تعاني من الجفاف بسبب الجو الحار أو السفر المتواصل و الرحلات الجوية الطويلة بجانب أنه يساعد على سلامة الغدة الكظرية التي من الممكن أن تكون السبب في السمنة و احتباس الماء و الاكتئاب و تقلب المزاج و التهيج و فقدان الذاكرة و تشوش الدماغ و خللاً في الغدة الدرقية و متلازمة الألم العضلي الليفي فضلاً عن انه يساعد في معالجة أعراض انقطاع الطمث و المرحلة التى تسبقه .