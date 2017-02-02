اختيار صفية بن زقر الشخصية الثقافية للجنادرية

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الرياض ــ البلاد

اختار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية31 ،الفنانة التشكيلية صفية بن زقر “الشخصية الثقافية” لدورته الحالية، ومنحها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. وهو الوسام الذي يمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى ذات قيمة هامة للمجتمع، وذلك لتكون ثاني امرأة تُكرّم بهذا المهرجان، بعد أن سبقتها الدكتورة ثريا عبيد في “جنادرية 28”.

ولدت صفية بن زقر عام 1940 في حارة الشام بقلب مدينة جدة القديمة، وانتقلت مع أهلها إلى العاصمة المصرية القاهرة في أواخر عام 1947. أنهت التعليم المدرسي في مصر قبل أن تسافر إلى بريطانيا لتعلم الفنون والرسم، ثم عادت إلى مدينة جدة في 1963، لتبدأ مشوارها الفني، وأقامت أول معرض لها عام 1968، فكانت من مؤسسي الحركة التشكيلية في السعودية.

أقامت عدة معارض في جنيف وباريس ولندن، وأسست في جدة “دارة صفية بن زقر”، التي تضم متحفا لأعمالها الفنية، ومرسمها الخاص، وأحد أهم مراكز الحفاظ على التراث السعودي، ودعم الباحثين والفنانين.

ألفت كتابا بعنوان “المملكة العربية السعودية.. نظرة فنانة إلى الماضي” صدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ثم أتبعته بكتاب “صفية بن زقر.. رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي”.

فازت صفية، بجائزة “كأس ودبلوم دي إكسيلانس” من “جرولا دورا” عام 1982 في إيطاليا.