ارتفاع أسعار النفط بسبب الحفارات والمخزون

شارك عبر واتساب

طوكيو ــ رويترز

طرأ ارتفاع طفيف على أسع

ار النفط، في وقت يدرس المستثمرون تاثير زيادة عدد الحفارات في أميركا والمخزونات القياسية هناك على أسعار الذهب الأسود.

وارتفع مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا إلى 55.98 دولار للبرميل في حين صعد مزيج غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 53.55 دولار

وكانت شركات الطاقة الاميركية اضافت للأسبوع الخامس على التوالي منصات حفر، لتستمر موجة التعافي التي بدات قبل تسعة أشهر مع تفاؤل المستثمرين بالأسعار المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل معظم الفترات منذ أواخر نوفمبر. وقالت غولدمان ساكس في مذكرة بحثية:” بافتراض بقاء عدد منصات الحفر الأميركية عند المستويات الحالية نتوقع أن يزيد إنتاج النفط الأميركي بواقع 405 آلاف (برميل يوميا) بين الربع الأخير من 2016والربع الأخير من 2017″.

وأضافت المذكرة أن الانتاج الأميركي سيرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2017 عنه قبل عام.