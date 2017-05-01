ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بالمملكة إلى 104.5 مليار

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جدة ــ البلاد

قفزت اصول الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية الى 104.5 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري ، مقارنة بـ 87.8 مليار بنهاية الربع الرابع 2016، لتواصل ارتفاعها للربع الثاني على التوالي، وتحقق اعلى مستوياتها في نحو عام ونصف منذ الربع الثالث من العام 2015.

فيما حققت ارتفاع بنحو 14.6% عن الربع المماثل من 2016 التي كانت 91.2 مليار ريال ، وبلغت اصول الصناديق المحلية منها 83 مليار ريال، فيما بلغت اصول الصناديق الاجنبية 21.5 مليار ريال.

من جهة اخرى كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خروج 167 مشترك فقط من صناديق الاستثمار خلال الربع الاول 2017، مقارنة بما كان عليه بنهاية الربع السابق، حيث تراجع عدد المشتركين في صنايق الاستثمار الى 224.2 الف مشترك مقارنة بـ 224.4 الف مشترك بنهاية الربع الرابع من العام السابق.

في المقابل استقر عدد صناديق الاستثمار عند 275 صندوق بدون تغيير عن الربع الرابع من العام 2016.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فان الارتفاع في اصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من 2016 يعود الى زيادة اصول الصناديق المحلية والتي ارتفعت من 65.8 مليار ريال الى 83 مليار بنهاية الربع الاول 2017.