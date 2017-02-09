ارتفاع إيرادات قطاع السياحة في المملكة إلى 33.3 مليار دولار

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

ارتفعت إيرادات المؤسسات السياحية العاملة في المملكة بنسبة 3.1% إلى 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) خلال 2015، مقارنة بـ 121 مليار ريال (32.3 مليار دولار) في 2014.وبحسب بيانات صادرة، لأول مرة عن الهيئة العامة للاحصاء، امس “الاربعاء” ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 3.4% إلى 570 ألف عامل عام 2015، مقارنة بـ551 ألف عامل في 2014.

ووفقا لتعريف الهيئة، تشمل هذه الإحصاءات جميع الأنشطة السياحية في البلاد، وهي (العمل والترويج والترفيه والزيادة والتعليم والعلاج والتسوق والأنشطة الدينية).

وتعد السياحة الدينية، العمود الفقري لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال مواسم الحج والعمرة.

وارتفع إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة ، خلال الشهور التسعة الأولى من 2016، بنسبة 0.6% إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 17.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة السعودية في ديسمبر الماضي، ارتفع عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية خلال تلك الفترة، بنسبة 1% إلى 14.5 مليون رحلة.

وتستهدف المملكة في برنامج التحول الوطني، زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة من 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار)، إلى 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار) بحلول 2020.

كما تهدف إلى زيادة حجم الإنفاق السياحي من 104.8 مليار ريال (27.9 مليار دولار)، إلى 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار).