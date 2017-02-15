العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة بشرق بغداد إلى 25 قتيلاً وجريحًا

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ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة بشرق بغداد إلى 25 قتيلاً وجريحًا
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

في منطقة الحبيبية شرقي بغداد إلى خمسة قتلى و20 جريحًا.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المذكورة العميد سعد معن في بيان:

أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي استخدمت فيه سيارة نقل مفخخة في ساحة وهران .

بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد ارتفعت إلى خمسة قتلى و20 جريحًا.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في بيان سابق عن مقتل 3 أشخاص .

وجرح عدد آخر بالانفجار وفق حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

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التصنيف: دولية

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