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جدة ــ البلاد

اظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 53.9 مليار ريال في شهر مارس من عام 2017، بارتفاع مانسبته 43% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.

وحسب البيانات شكلت قيمة الصادرات النفطية خلال شهر مارس الماضي 76.7% من إجمالي الصادرات البالغة 70.2 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2017، فقد سجلت الصادرات النفطية لشهر مارس الماضي ارتفاعا بنحو 699 مليون ريال.

ووصلت قيمة الصادرات النفطية خلال الربع الأول 2017 نحو 162.1 مليار ريال بزيادة قدرها 67 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.