ارتفاع عدد الفلسطينيين المغيبين قسرياً بسجون نظام الأسد لـ 1600 معتقل

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ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين المغيبين قسريا في سجون النظام السوري إلى 1600معتقل فلسطيني، وذلك وفق آخر الإحصاءات.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم، أن الإحصاءات التي تم تحديثها مؤخراً، أشارت إلى وجود 1600 معتقل فلسطيني في سجون النظام ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

وتوقعت المجموعة، أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، إضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وجددت المجموعة، مطالبتها للنظام السوري بالإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً ، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين جريمة حرب بكل المقاييس.

وقالت المجموعة ، أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي تنفذها ميليشيا النظام داخل المدن والقرى السورية أو أثناء حملات الاعتقال العشوائية لمنطقة ما، ثم بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.