ارتفاع فروع البنوك العاملة في المملكة إلى 2038 فرعا

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جدة ــ البلاد

بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 2038 فرعا بنهاية عام 2016، وذلك مقارنة بـ 1989 فرعاً بنهاية عام 2015.

وتم افتتاح 49 فرعا جديدا للبنوك خلال العام 2016، بمعدل 4 فروع جديدة في الشهر، وذلك حسبما أظهرت النشرة الأخيرة التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي “ساما”.

وجاءت هذه الزيادة في عدد فروع البنوك العاملة في السعودية في كل من “الأهلي التجاري” الذي افتتح خلال عام 2016 نحو 22 فرعا جديدا، إضافة إلى “مصرف الراجحي” ﺒ14 فرعا جديدا و”مصرف الإنماء” ﺒ7 فروع جديدة.

في حين أغلق “بنك البلاد” 6 فروع خلال نفس الفترة، وأغلق كل من “ساب” و”العربي الوطني” فرعين.

الجدير بالذكر أن قائمة البنوك العاملة بالسعودية تضم بالإضافة لـ 12 بنكا مدرجا في السوق، اثني عشر بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الخليج الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بي إن بي باريبا الفرنسي، بنك الكويت الوطني، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز أن أي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، وبنك استيت بنك أف إنديا الهندي، إضافة إلى “البنك الصناعي التجاري الصيني”.