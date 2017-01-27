استثمارات بمحمية نجران

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الرياض – البلاد

طرحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني موقعًا استثماريًا، بمحمية عروق بني معارض، بمنطقة نجران، في مزايدة عامة للاستثمار، جرى تخصيصه لإقامة مخيم بيئي كنمط جديد من أنماط الإيواء السياحي، لتكون متاحة أمام السياح من المتنزهين والزوار للمحمية.

وأعلنت الهيئة بتاريخ 29 /3 / 1438هـ عن طرح المشروع للمنافسة، على أن يتم التقديم بالعروض قبل نهاية دوام يوم الأحد 29 /5 / 1438هـ، وسيكون موعد فتح المظاريف اليوم الذي يليه الساعة العاشرة صباحاً.

وتبلغ مساحة مشروع المخيم البيئي المعروض للتأجير 50 ألف متر مربع، ويقع ضمن حدود محمية عروق بني معرض في منطقة متوسطة بين وادي الدواسر ونجران، حيث يبعد 200 كيلو متر عن مطار نجران و 160 كيلو متراً من مطار وادي الدواسر.

والمشروع عبارة عن منتجع بيئي صحراوي، يضم 24 خيمة بملحقاتها والبنية الأساسية لها، بمواصفات تتناسب مع الضوابط البيئية، وتتوفر به العناصر اللازمة لإثراء تجربة السائح، وذلك لتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية؛ من خلال إيجاد منتجات تتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.