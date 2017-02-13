استثناء 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة

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دبي ــ وكالات

ألزم مشروع مسودة نظام القيمة المضافة، دول الخليج، استثناء ـ 94 سلعة غذائية ” كحد أقصى” من ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يحق لأية دولة تجاوزه، لكن يتاح تقليص العدد إلى ما دون ذلك.

وذكرت المسودة أنه جرى تحديد فترة ضريبة القيمة المضافة بشهرين شمسيين تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز في بعض الحالات أن تكون فترة الضريبة شهرا واحدا.

وبخصوص المطالبين بالتسجيل في الضريبة، حصرتهم المسودة في الشخص المقيم في السعودية، وكذلك الشخص غير المقيم في السعودية ويقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى تحديد النسبة 5 % على مراحل الإنتاج المتعددة، مع حق استرداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج.