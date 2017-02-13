استجواب رئيس شركة سامسونج مجدداً بسبب شبهات فساد ورشوة…!

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لو إنك من متابعي الوسط التقني فإنك بالتأكيد علي دراية بتورط شركة سامسونج الكورية الجنوبية بشبهات فساد ورشوة.

حيث أنه خلال شهر يناير المنصرم قام رجال الأمن الكوريين بافتحام المبني الإداري شركة سامسونج.

بحثاً عن مستندات تثب تورط الشركة مع رئيسة البلاد في شبهات فساد ورشوة.

وقام القضاء الكوري خلال شهر يناير بإستدعاء جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج واستجوابه لأكثر من 22 ساعة.

للاشتباه في ضلوعه في تقديم رشى في إطار فضيحة استغلال نفوذ يمكن أن تطيح برئيسة البلاد باك جون هاي.

وجرى احتجازه لنحو 14 ساعة في مركز إيوانج جنوبي العاصمة سول .

منتظراً قرار المحكمة قبل أن يغادر، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ليعود بالأمس المدعي الخاص بكوريا ويعلن إنه يعتزم اليوم الإثنين استدعاء جاي واي لي، مرة أخرى لاستجوابه بشبهات فساد.

وذلك في إطار التحقيق في فضيحة فساد ضخمة دفعت البرلمان إلى مساءلة الرئيسة بارك جون هاي.

والجدير بالذكر أن فريق المحققين المختص بالتحقيق في القضية كان قد طلب توقيف لي بشبهات فساد وإساءة استخدام أصول الشركة والإدلاء بشهادة زور.

لكن محكمة دائرة سول المركزية اعتبرت في قرار صدر بُعيد ذلك أن التهم الرئيسية الموجهة إلى لي لم تُحسم بعد.

ومن جانبه، قال لي كيو تشول، المتحدث باسم المدعي الخاص، في مؤتمر صحفي إن المكتب سوف يقرر في وقت لاحق، ربما خلال الأسبوع الحالي:

ما إذا كان يعتزم طلب مذكرة اعتقال أخرى بحق لي بعد أن يتم استجوابه يوم الإثنين.

وأضاف المتحدث أن فريق الادعاء الخاص سوف يستجوب مسؤوليْن آخرين من سامسونج التي تعد أكبر تكتل في البلاد.

وتشكل تشوي سون سيل الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية الجنوبية محور القضية…

حيث تُحاكم حالياً بتهمة استغلال علاقاتها برئيسة البلاد من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى.

التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.

ويشتبه الادعاء في أن سامسونج دفعت لتشوي رشى تبلغ 37.54 مليون دولار …

حتى تنال تأييداً مهماً من إدارة المعاشات لصفقة اندماج مثيرة للجدل تمت عام 2015 بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج.

كما يشتبه في أن المجموعة دفعت أيضا ملايين الدولارات في ألمانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية.

ولحين إعلان القضاء الكوري كلمته فإننا نستطيع أن نقول سامسونج أصبحت عامل جذب لكل ما هو قادر علي إرجاعها خطوة للخلف.

فكل يوم حدث جديد وكل حدث يعمل علي هبوط سعر سهم سامسونج بالبورصة العالمية مما يؤدي إلي الكثير من الخسائر.