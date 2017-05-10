استخدام الحاويات المخفية تحت الأرض في صامطة

شارك عبر واتساب

صامطة – البلاد

بدأت بلدية محافظة صامطة بمنطقة جازان،استخدام حاويات النفايات المخفية تحت الأرض وهي المرة الأولى التي يتم تطبيق هذا النوع من الحاويات على مستوى منطقة جازان.

وبين رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن البلدية بدأت بتركيبها في منطقة الأسواق وسط البلد كمرحلة أولى ومن ثم حول المرافق والحدائق العامة ومنطقة الأسواق المركزية والتجارية ، مبرزاً حرص البلدية على كل ما يخدم الصحة العامة عبر الاستفادة من الأدوات والآليات والتقنيات الحديثة العالية.

وأفاد أن الحاويات الجديدة تتميز بعدم وجود أي آثار سلبية كالروائح وانتشار النفايات المبعثرة حولها وتقلص من عملية تكاثر الحشرات،فضلاً عن المحافظة على المكان دون تشوه بصري .