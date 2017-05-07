استشهاد رجل أمن تصدى لسطو مسلح

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تبــوك ــ سعـــد الشهــراني

استشهد أحد رجال الأمن التابعين للدوريات الأمنية في محافظة ضباء مساء أول أمس أثر تعرضه لطلقات نارية أودت بحياته في موقع الحدث لمحاولته وزملائه الآخرين منع عملية سطو على أحد محال الذهب من قبل مجهول تنكر في ” زي امرأة ” وهدد صاحب محل الذهب بسلاح ناري كان يحمله في الوقت الذي وصلت الدوريات الأمنية في وقت قياسي.

وكانت الدوريات قد تلقت بلاغا من مواطن شاهد المجرم وهو يهدد صاحب محل الذهب , وأثناء محاولات متكررة من رجال الدوريات لتسليم نفسه ، قام الجاني بإطلاق النيران من السلاح واستشهاد أحد رجال الأمن في نفس الموقع.

وفيما ذكر مصدر أمني في الشرطة أن البحث لا زال جاريا لضبط الجاني، ولا زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشيد ببسالة رجال الأمن في التصدي لهذا المجرم ومنع عملية السلب وتترحم على شهيد الواجب الذي بذل حياته فداء لمجتمعه.