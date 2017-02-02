استعادة أكثر من ٤٠ ألف م٢ من الأراضي المعتدى عليها في أملج

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تبــوك ــ سعــــد الشهــــــراني

استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج ، أراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠٠٠٠م٢ بالمنطقة الواقعة بين حراج الأغنام والصناعية على طريق صروم ,التي أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواشا وغرفا وبرك ماء وعقوما ترابية وأسلاكا شائكة, وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أية تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أية مخالفات أو تجاوزات ,وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.