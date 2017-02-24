استعداداً للقاء الريان القطري آسيوياً .. الهلال يستأنف تدريباته والدوسري يحتفل بتجديد عقده

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الرياض ـ البلاد

استأنف الفريق الهلالي الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته؛ بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الأول حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “بيروزي الإيراني” مرانًا استرجاعيًا،

في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين تدريبًا تركز على الجانبين البدني والفني، إذ عمل الجهاز الفني -في بداية المران- على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة، طبق بعدها تدريبات قفز الحواجز، والمراوغة،

ومن ثم التسديد على المرمى، اختتمها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” بمناورة على جزء من مساحة الملعب،، فيما أدى اللاعب “سالم الدوسري” مرانًا لياقيًا بالجري على سرعات ومسافات مختلفة، حيث من المنتظر أن يلتحق “الدوسري” بتدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين المقبلين.

وكان الدوسري قد أقام ” قبيل مران الفريق احتفالاً مبسطًا؛ بمناسبة تجديد عقده لمدة عامين.هذا وقدّم مدير إدارة كرة القدم بالنادي “فهد المفرج” شكره وتقديره لسالم الدوسري على هذه المبادرة؛ متمنيًا التوفيق له ولبقية زملائه؛ بتحقيق ما يسعد جماهير الهلال.

من جهة أخرى يصل فريق “الريان القطري” عند الساعة الـ٠٣:٣٠ من عصر يوم الاثنين المقبل؛ وذلك لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم،

حيث سيعقد مدربا الفريقين ولاعب من كل فريق منهما مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الخامسة والربع من عصر الاثنين؛ على أن يعقبه الاجتماع الفني للمباراة.