استعدادا لأهلي دبي في أبطال آسيا .. الملكي يتدرب بدون راحة … وبلغيث يغيب

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جدة – وليد جاد

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لعقيل بلغيث لاعب الأهلي، عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل، سيغيب على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، وسيغيب بلغيث على إثر تلك الاصابة عن مباراة فريقه يوم الإثنين القادم أمام أهلي دبي الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا في دور الثمانية في جدة على ملعب الجوهرة المشعة، كما لم تتحدد مشاركة معتز هوساوي- الذي تعرض هو الآخر للإصابة أمام الهلال- في مباراة أهلي دبي، وسيصدر الجهاز الطبي بالنادي قراره النهائي خلال ساعات قادمة للسويسري كريستيان جروس، الذي رفض راحة لاعبي الفريق، وفرض مرانا استرجاعيا للاعبين الذين شاركوا في المباراة النهائية أمام الهلال، أما المجموعة الأخرى، فأدت مرانا رئيسا. من جانبه طالب الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الملكي السابق، و عضو شرفه الفعال، من جماهير الفريق مساندة لاعبي الملكي خلال المباراة الآسيوية أمام أهلي دبي يوم الإثنين القادم بالجوهرة المشعة. كان ذلك عبر تغريدة أطلقها ( أبو سعود ) على حسابه الشخصي الرسمي على تويتر.