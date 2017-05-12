استعدادا لمونديال الشباب بكوريا .. أخضر الشباب يخسر ودية كوستاريكا

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كوريا الجنوبية- وكالات

خسر منخب أخضر الشباب، ثالث مبارياته الودية، أمام منتخب كوستاريكا ، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم، تحت 20 عامًا التي ستبدأ في كوريا الجنوبية في العشرين من مايو الجاري، وانتهت المباراة التي أقيمت أمس بهدف للمنتخب الكوستاريكي. دخل مدرب منتخبنا الوطني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي، عون السلولي، عبدالإله العمري، أنس الزباني، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبدالرحمن الدوسري، حسن القيد، فهد الرشيدي، سامي النجعي، ومنصور المولد. فيما أجرى عددا من التبديلات بدخول حسان تنبكتي، بدلًا عن عون السلولي، وخالد السميري بدلًا عن عبدالرحمن الدوسري، وعبدالرحمن اليامي بدلًا عن فهد الرشيدي، وأيمن الخليف بدلا عن حسن القيد. من جهة أخرى، أجرت المجموعة التي لم تشارك في المباراة مرانًا على ملعب المباراة، تلخّص بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإطالة.