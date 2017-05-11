العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

استقالة الحكومة الفرنسية في إجراء شكلي بعد انتخابات الرئاسة

0 تعليق 8 مشاهدة
استقالة الحكومة الفرنسية في إجراء شكلي بعد انتخابات الرئاسة
شارك عبر واتساب

باريس (رويترز) –

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الأربعاء إن الحكومة قدمت استقالتها بعد انتخابات الرئاسة.

وإنه طلب منها إدارة الشؤون اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة.

واستقالة الحكومة إجراء شكلي متبع بعد أن تقر المحكمة الدستورية نتائج انتخابات الرئاسة.

وكتب أولوند في خطاب لرئيس الوزراء برنار كازنوف “أود أن تتولى الشؤون الجارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل ماكرون الفائز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة السلطة يوم الأحد.

ولم يحدد ماكرون موعدا بعد لاختيار حكومة جديدة

 

الوسوم:

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق