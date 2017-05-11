استقالة الحكومة الفرنسية في إجراء شكلي بعد انتخابات الرئاسة
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باريس (رويترز) –
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الأربعاء إن الحكومة قدمت استقالتها بعد انتخابات الرئاسة.
وإنه طلب منها إدارة الشؤون اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة.
واستقالة الحكومة إجراء شكلي متبع بعد أن تقر المحكمة الدستورية نتائج انتخابات الرئاسة.
وكتب أولوند في خطاب لرئيس الوزراء برنار كازنوف “أود أن تتولى الشؤون الجارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.
ومن المقرر أن يتولى إيمانويل ماكرون الفائز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة السلطة يوم الأحد.
ولم يحدد ماكرون موعدا بعد لاختيار حكومة جديدة
الوسوم:انتخابات الرئاسة الفرنسية
التصنيف: دولية
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