استنفار لتجهيز السومة وتكريمه .. المقهوي يعتذر والزويهري يحفز

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جدة – أحمد الياس

قدم اللاعب حسين المقهوي نجم فريق الأهلي، اعتذاره لمدربه السويسري كريستيان جروس، بعدما تم تفسير اللقطة التي قام بها في المباراة بأنها ىسوء تصرف منه تجاه مدربه جروس، ليؤكد المقهوي لجهازه الفني، والإداري أنه أمر غير مقصود، وقبل جروس اعتذار اللاعب مؤكدا، أنه لا يقف عند ذلك، وكانت علاقة المقهوي والمدرب قد شهدت توترا، في الربع الأخير من الموسم؛ لعدم إشراكه أساسيا، في معظم مواجهات الدوري، والبطولة الآسيوية. من جهة أخرى واصل الفريق تدريباته أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل؛ استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني الاثنين القادم، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالدوحة، وشهد التدريب حضور الرئيس السابق مساعد الزويهري، ونائبه عبدالله بترجي، لدعم الفريق، وأكد الزويهري أنه سيدعم اللاعبين بمكافآت في حال الفوز على ذوب آهن، والوصول لدور الستة عشر من البطولة الآسيوية، والفوز على الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وثمن رئيس النادي أحمد المرزوقي، وقفة الزويهري، ووصفها بغير المستغربة. من جانبه، يواصل الجهاز الطبي تجهيز اللاعب عمر السومة لعودته قريباً للملاعب، بعد إصابته في غضروف الركبة، وينتظر أن تقوم إدارة النادي بتكريم اللاعب السومة لحصوله على لقب هداف دوري جميل للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي .‏‫